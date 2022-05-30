繼《魚頭君獵人小試身手》及《魚頭君拍拍拍》後，臺南市政府觀光旅遊局再次推出《尋找逃班的魚頭君─最終召集令》電子集章抽獎活動。黃偉哲市長表示，上次在各個魚頭君獵人協助下，雖然有把魚頭君乖乖call回來上班，但就愛到台南到處玩的魚頭君又逃班了，為了號召更多粉絲把魚頭君找回來，觀旅局特別推出終極任務，準備了總價值超過10萬元的獎品，包含市值近6萬元的宏佳騰電動機車及防疫宅家神器Nintendo Switch兩項大獎，以及1,000元超商電子禮券、限量盒裝魚頭君醫療口罩、icash2.0魚頭君吊飾娃娃等總計50個大獎項，另外還有370組線上兌換獎可以參加，力邀各路魚頭君獵人出馬，協助觀旅局讓魚頭君乖乖回來上班。

龍崎、鹽水、白河區都出現了魚頭君的蹤跡！(圖/臺南市政府觀旅局提供)

觀旅局郭貞慧局長表示，魚頭君是台南觀光吉祥物與代言人，熱情活潑愛旅遊趴趴走，常常忘了回辦公室處理例行業務，歡迎大家一起到魚頭君愛玩耍的台南各景區，把貪玩的魚頭君帶回來。活動期間自5/30至7/10，記得下載使用最新版的《旅行台南APP》，打開熱門選單進入「尋找逃班的魚頭君」活動頁面，就能依據線索找到魚頭君「逃」到哪裡。二種參加方式如下：

(一) 線上直接兌換獎：每抓到一次魚頭君，就可以獲得10個金幣，只要累積20個金幣就可以先選擇從熱門選單進入「換獎勵‧點這裡」頁面，使用20個金幣直接線上兌換50元超商電子禮券，每個裝置只能兌換一次，共計370組，換完為止。

(二) 累積金幣抽大獎：扣除掉已兌換其他獎品的金幣後，每累計滿50個金幣，就可以從熱門選單進入「換抽獎機會‧點這裡」頁面，使用50個金幣兌換一次抽獎的機會，每個裝置在同一景點只能抓一次，到越多景點幫忙找回魚頭君的朋友就可累積越多金幣、兌換越多次抽獎機會，增加中獎機會。

(三) 詳細活動辦法可參閱https://www.twtainan.net/go/46dBLJa7。

觀旅局表示，魚頭君獵人活動在今年4月就有推出試用版，當時有參與的粉絲，如果有蒐集且尚未兌換的金幣，這次活動可以繼續累計使用；此外，觀旅局特別就魚頭君的喜好，整理出超過100處的魚頭君可能去的景點資訊，並區分成8種主題路線，只要在同個路線3處不同景點上各抓到魚頭君，除了可收集到抽獎金幣，還可以獲得不同主題路線的魚頭君虛擬徽章，廣大魚粉可別錯過了。

使用AR電子集章系統抓回逃班的魚頭君(圖/臺南市政府觀旅局提供)

活動運用電子集章的方式，方便大家在與他人保持社交距離的情況下完成集章的動作；370組50元超商禮券獎也是透過手機操作即可完成線上兌換，歡迎大家遵守防疫規範，跟著台南的觀光大使魚頭君走訪台南各景點，體驗台南的觀光魅力。

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