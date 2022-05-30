聯發科(2454)明(31)日股東會即將登場，股利案將會是會中一大焦點，聯發科今年擬配發現金股利73元，不僅是公司新高，同時也是去年台灣上市櫃公司中，配息最高的公司，相當吸「金」，另外，第二季儘管智慧型手機市況低迷，但5G比重拉高有助於ASP，加上WiFi規格轉換及PMIC(電源管理IC)，法人看好聯發科第二季將延續第一季獲利動能，續賺逾2股本，聯發科今開高走高，大漲逾2%，最高達874元，聯發科近10日三大法人累計買超，且融資餘額減少，融券餘額增加，有利於技術面短線走多。

第二季為手機淡季，且受國際局勢及大陸疫情再起影響，手機需求仍相當疲弱，部分供應鏈更受大陸封城影響，只是，聯發科手機業務受惠於新晶片推出且報價較佳，而WiFi規格轉換及PMIC需求維持強勁，三大產品線仍持續成長，法人預估，聯發科第二季獲利可望維持住第一季創高力道、續賺逾2股本。

聯發科第二季財測營收預估1470~1570億元，季增加3~10%，毛利率47.5~50.5%，營業費用率22~26%。聯發科將今年全球5G手機出貨預估由7億支下調至6.6~6.8億支，年增約30%，只是，儘管大陸5G手機需求放緩，但聯發科積極切入歐美及新興市場，新5G晶片採用的製程及規格升級，將有助ASP提升，加上搭載毫米波產品有將如期在下半年問市，攜手美國最大電信商推出新產品，預期手機業務仍具成長動能。非手機領域上，PMIC、網通等產品線持續受惠於規格升級，出貨量及價格亦具成長空間。

聯發科股東會將在明日登場，股利案預計將會是會中一大焦點，聯發科去年擬配發現金股利73元，其中包含盈餘分配的57元以及特別現金股利16元，創下公司歷史最高股利紀錄，同時也是去年台灣上市櫃公司中，配息最高的公司，相當吸「金」。