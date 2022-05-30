「用投資改變世界」不再是口號，「追求投資報酬」同時兼顧「社會環境正向影響力」的「影響力投資」（Impact investment），正成為新崛起力量；國泰金控與台灣影響力投資協會合作舉辦「國泰金控－影響力投資校園巡迴論壇」，即日起至年底巡迴全台6所大專院校，由國泰金控投資長程淑芬領軍，帶領國泰各子公司投融資業務高階主管前進校園，以「影響力投資與SDGs的實踐」為主軸，分享影響力投資趨勢、工具與實際案例。

程淑芬表示，影響力投資校園論壇是今年國泰在「青年培力」的重點活動，邀請由巡迴學校畢業的高階主管回到母校，向學弟妹分享職涯心得、金融實務，藉此增進青年的「永續力」與「職場力」；上學期3場論壇已在4、5月陸續於輔大、政大與清大登場，吸引超過300名線上與線下學生參與，期待為台灣培育投資與永續兼備的未來人才。

根據台北大學最新發佈的《台灣永續投資調查》中，台灣影響力投資總額自2019年的35億元台幣成長至2020年的139.5億元台幣，增長幅度近4倍，顯示影響力投資開始受到機構投資人重視，國泰期許將這股正向力量帶進校園。

程淑芬於輔大開幕致詞中表示，「影響力投資」的意義在於創造利潤的同時也為社會及環境帶來正向的影響，期待藉由舉辦「影響力投資校園巡迴論壇」推廣，啟發青年朋友以知識為基礎提升自己的能力，將來無論身處什麼位置都能積極付出行動並影響他人，讓世界變得更加美好。

國泰投信資深副總吳惠君在政大提到，永續投資的發展是有階段性的，從以往只注重財務報酬的投資，到ESG投資，影響力投資越來越蓬勃發展，鼓勵學弟妹們要對嶄新領域的知識懷有熱忱與好奇；國泰金控風控長黃景祿在清大分享，國泰服務台灣超過60％人口，將妥善運用每一份資金視為最重要的使命，積極發揮核心職能金融影響力促成社會環境共好，也鼓勵學弟妹們尋找自己使命與天賦，付出行動、創造改變。

台灣影響力投資協會執行長吳道揆指出，協會長期深耕培育校園人才，今年校園巡迴論壇特別攜手台灣最大金控國泰金控，產學交流激盪更多火花，讓學生接觸影響力投資理念與永續金融基礎，接軌業界提高就業能力。

輔仁大學會計系的同學表示，自己正在創業，透過活動瞭解影響力投資及SDGs的趨勢後，未來持續思考如何透過創新創業解決社會環境議題，獲得更多投資人的認可。