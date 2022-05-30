為提升中小企業發展動能，打造優質產業環境，南市經濟發展局今年5~9月規劃14場「企業領袖」系列講座，邀請知名企業及專家學者分享關於低碳轉型、ESG、策略佈局、品牌經營等議題，希冀藉此帶動企業自我競爭力及轉型發展，並建立交流管道促進企業跨界合作以媒合更多商機，帶動整體經濟潛力。

台南市長黃偉哲表示，這次邀請破天荒的重量級卡司陣容來擔任主講人，包含知名企業如一路科技、迷克夏、志鋼金屬、三隆齒輪等，以及中小企業聯合輔導基金會、崑山科技大學、勞動部勞動力發展署等專家學者，透過各企業自身的經驗分享事業的成功法則，相信一定會激盪出許多精彩的火花。

台南市經發局長陳凱凌表示，南市府近年來積極建設優質投資環境，推動南科、沙崙雙引擎，再加上台積電5奈米、3奈米陸續投產，讓台南在全球疫情肆虐之下，總體經濟仍逆勢成長，前景備受各界看好。

透過這次講座也希望有效鏈結企業經營主管齊聚一堂，彼此進行深度交流，促成企業商機媒合。市府亦藉由此系列講座，近距離瞭解企業投資需求，協助投資與排除障礙等事宜，未來將會不定期辦理各式論壇及交流會，提供更多創新的資訊及資源，以帶動台南產業發展新能量。