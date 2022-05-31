藝人郭彥均臉書發文「很多孩子走了」，即使事後刪文道歉，風波持續延燒。行政院長蘇貞昌，第一時間被問到該議題時表示，針對不實謠言會究責，此番說法立即引起高度討論，同時也造成反彈聲音；隔天，蘇貞昌進一步解釋「不針對任何人」。除了蘇貞昌之外，總統蔡英文也在臉書發文表示「希望能減少對立」，但仍不少網友湧入蔡總統的臉書留言，拉抬出一波網路聲量討論。

蘇貞昌「究責查辦」聲量飆！網友聲援怒火燒到蔡英文

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/30～2022/05/29）近一個月的數據來看，行政院長蘇貞昌在5月28日聲量幾乎可說是直線上升，飆上8萬9964筆，主要是因為當天蘇貞昌受訪時回應郭彥均發文事件，表示類似謠言、有明顯操作痕跡，非常不法不宜，引起社會恐慌大可不必，我們會加以「究責查辦」。蘇貞昌的這番回應說法，立刻引起高度討論，尤其是「究責查辦」這句話，更是引起不小爭議，臉書慘遭出征，接著29日緊急滅火，重申「請權責機關公正辦理就好，不針對個人。」

除了蘇貞昌之外，總統蔡英文也出現一波討論度。根據《KEYPO大數據關鍵引擎》(日期：2022/04/30～2022/05/29）近一個月數據來看，總統蔡英文29日聲量共有4萬4286筆，從趨勢線圖可看出網路討論度拉抬一波。因為近期兒童染疫、兒童疫苗話題，總統蔡英文在臉書發文，表示會強化兒童防疫量能，也希望提供兒童防疫資訊，協助爸爸媽媽參考，緩解大家的疑慮，同時也在最新一集的podcast，特別邀請指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎醫師，進一步向大家說明。結果，引來大批網友湧入留言，除了支持蔡英文的聲音之外，同時也有很多網友不滿近期的防疫相關政策以及郭彥均事件，更有網友留言總統並沒有表態支持言論自由，而這也是蔡英文總統繼520當天去了桃園、新北視察防疫前線，卻沒有去台北、新北引起討論，近期再次防疫相關議題，使得聲量衝上高點。

受到郭彥均事件影響！蘇貞昌引發討論、爭議 網路好感度減17%

再透過《KEYPO大數據關鍵引擎》(日期：2022/04/30～2022/05/29）近一個月的數據，來看看行政院長蘇貞昌，原本在4月30～5月25日，網路好感度比值可以來到0.75，隨著拍板振興方案、發免費快篩好感度比值原訂應該能持平，卻因為查辦郭彥均，導致好感度比值降到0.62，換算下來降幅將近一成七。

郭彥均事件燒到政壇！蔡英文臉書網友湧入留言 網路好感度降25%

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

郭彥均事件這把火，燒到政壇！《KEYPO大數據關鍵引擎》(日期：2022/04/30～2022/05/29）觀察分析，總統蔡英文近一個月的網討論的，基本上維持在高聲量狀態，而在郭彥均事件爆發後，短短4天內，網友們對於蔡英文的討論幾乎都聚焦在郭彥均事件、疫苗、言論自由議題上，雖然這4天聲量並非近期最高，但討論的話題相當聚焦。

蔡英文總統過去一個的網路好感度比值部分，平均大約都能維持在0.78，但郭彥均事件爆發後4天內，好感度明顯下滑，降到0.58，換算下來降幅超過25%，和蘇貞昌相比較，就此單一事件來看，蔡英文受到的影響似乎更大。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年04月30日至2022年05月29日。資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『蘇貞昌、蔡英文』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。