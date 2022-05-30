年底九合一縣市長選舉，衛福部長陳時中是否能參選台北市長或桃園市長，成為討論話題。前台北市副市長李永萍近日受訪直言，陳時中現在已經變成「瘟神」，若不趕快主動請辭、民進黨不趕快換人的話，「好牌將會變成爛牌，甚至變成廢牌」。

【每日必看】總統賀生女!宅神酸十孩不見一滴淚 黃子佼回應了｜綠3都民調崩盤 吳子嘉:這兩人是罪魁禍首@中天新聞 20220530

《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日談及該媒體所做最新民調，民進黨支持度在台北市、新北市、桃園市已經崩盤，市議員選舉會非常難選，罪魁禍首就是陳時中跟閣揆蘇貞昌。

李永萍近日接受《中天新聞》視訊連線專訪表示，其實自己早在幾個星期前，就已經預測陳時中下場，本來他作為中央流行疫情指揮中心指揮官，民進黨內期盼他能好好控制疫情，過了6、7月再提名他參選六都市長，更被視為六都選戰的強棒。但近期疫情升溫後，情況正好相反，陳時中反而變成瘟神，若不趕快主動請辭、民進黨不趕快換人的話，好牌將會變成爛牌，甚至已經變成廢牌了。

李永萍強調，陳時中防疫無力，蘇貞昌面目可憎，對於言論自由毫無尊重，完全已經把民進黨民調拖垮，且更嚴重的是，陳時中和蘇貞昌的言論，已不斷地在傷害雙北和桃園的民眾。