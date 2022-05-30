台北市長選舉，國民黨提名立委蔣萬安，台北市副市長黃珊珊料將出戰，民進黨則按徵召節奏、不急著亮牌，選戰形成三強角逐態勢。民進黨立委高嘉瑜認為，民進黨若穩住基本盤，再拉到中間選民，台北市有機會拿下。

民進黨在台北市長選舉這局，衛福部長陳時中呼聲高，前交通部長林佳龍也積極備戰。

高嘉瑜今天接受網路節目「新聞不芹菜」專訪指出，台北市對民進黨來說非常重要，也有機會可以拿下，畢竟是難得的「三腳督」，以目前狀況來說，蔣萬安聲勢下滑、黃珊珊聲勢上漲，民進黨穩住基本盤，如果能再拉到中間選民一定有幫助。

高嘉瑜分析，在防疫尾聲，陳時中確實表現不如預期，所以必須看疫情何時從高峰下來，疫情是否能順利收尾，如果跟各國相比還不算太差，陳時中可能就有機會搭上選戰列車。

高嘉瑜強調，現在林佳龍也做好準備，對民進黨而言，只要有好的人選都是好事，黨內也會用民調來推人選，要拿下40%並不困難，若黃珊珊能拿15%，蔣萬安的選情就越來越艱困，民進黨就有機會選上，所以疫情跟黃珊珊的支持度都是關鍵。

另外，民進黨台北市議員阮昭雄受訪指出，「三腳督」要看每個候選人當時的實力，黃珊珊具有行政優勢，再加上黃珊珊從政以來人緣還不錯、有一定的支持度，所以民調往上跑。

阮昭雄說，一般民進黨的人會認為，黃珊珊是吃到蔣萬安的票，而民進黨在台北市基本盤有將近4成，若是「三腳督」，對民進黨而言，這局是有機會、而且機會很大。