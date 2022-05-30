年底台北市長選舉，國民黨25日正式提名立委蔣萬安參選，引發外界關注。入口網站《Yahoo奇摩》近日發起網路投票民調，以「你看好誰能擔任台北市長」為題，結果顯示蔣萬安以47.9％支持度領先群雄，北市副市長黃珊珊以21.1％居次，衛福部長陳時中以7.2％排名第三。此次網路民調共有3.6萬人投票。

入口網站《Yahoo奇摩》近日發起網路投票民調，以「你看好誰能擔任台北市長」為題詢問廣大網友看法，此次投票時間為5月26日至30日，截至今(30日)為止，共有3.6萬名網友投票。

結果顯示，蔣萬安以47.9％支持度領先群雄，黃珊珊以21.1％居次，陳時中以7.2％排名第三，其他依序為前交通部長林佳龍4.1%、前副總統陳建仁3.3%。

該民調另一題目為「擔任地方首長，你認為最重要的是什麼」，有55.7%認為是「施政能力」，另有20.3%和16.8%的人依序認為是「危機處理」與「道德標準」。

該民調在網路上掀起討論，不少網友湧入《中時新聞網》留言。有網友表示「何止碾壓，已經在地上磨擦了」、「支持萬安當市長，他一定是一位為民的好市長，加油！」