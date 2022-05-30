國民黨桃園市長參選人張善政拜訪龍潭渴望園區。(呂筱蟬攝)

藍營內部近期一份電話民調，針對參選桃園市長張善政對上綠營可能對手獲得全勝，其中與防疫指揮官陳時中贏在誤差範圍內，其餘皆贏過對手3％以上，張今天表示，民調微幅領先但不能輕忽，繼續努力讓差距更大，他也說，黨主席朱立倫和議長邱奕勝及地方議員對他都非常支持，也花了很多力氣在地方上做協調。

張善政日前三顧茅廬拜訪邱奕勝，最後雙方終於碰冰見面，也讓地方藍營認為團結露出曙光，對於桃園市長一戰更有信心。張善政今天上午安排拜訪曾經工作的地方龍潭渴望園區，也赴宏碁電腦探訪之前的老同事，他說，回到龍潭近鄉情怯，在此待了12年就是他的家，回到龍潭和當年老朋友請益，在桃園選舉就從龍潭開始出發，他是一個非常念舊與想家的人，當年很熟悉龍潭，如今再次來認為一樣美每也多了一些建設，順利選上的話他會對龍潭將有更多貢獻。

張善政說，雖然民調微幅領先但是不能輕忽，要努力讓差距更大，不管民進黨誰出來選，大家一起為桃園打拚是好事，他也說黨主席朱立倫和議長邱奕勝及很多市議員對他都非常支持，大家花了很多力氣在協調，媒體問及是否邱奕勝是否已經轉向支持他？張說，前幾天已經和議長碰面，議長支持是很清楚的事。

針對藝人郭彥均「很多孩子都走了」風波，行政院長蘇貞昌說資訊戰不能鬆懈，張善政則說，他認為蘇院長有點無限上綱，不管資訊戰，大家關心的是孩子的生命，小孩一個都不能少，這件事會全力相挺。