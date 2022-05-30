黃珊珊不代表民眾黨參選？ 柯文哲親吐這一句話

年底九合一縣市長選舉，國民黨推立委蔣萬安參選，民進黨人選待定，民眾黨主席、台北市長柯文哲原擬推派北市副市長黃珊珊出戰，但今(30日)柯在議會備詢表示「黃珊珊不會代表民眾黨」；而被問到是否會支持蔣萬安，柯也回應「不可能，我覺得黃珊珊還是訓練最好的」。

李伯毅問柯文哲「何時宣布由黃珊珊代表民眾黨參選」，柯回應黃不會代表民眾黨，目前黃都還是無黨籍。（摘自北市議會YT）

柯文哲日前確診，出關後今前往台北市議會進行市政總質詢。國民黨市議員李伯毅問柯文哲：「何時會宣布由黃珊珊代表民眾黨參選？」柯回應，「黃珊珊不會代表民眾黨，目前她都還是無黨籍，而且黃珊珊要選市長，是黃珊珊要自己出來講，怎麼會是我代替她宣布」。

而被問到是否想要黃珊珊出來選，柯文哲也表示，當然希望黃珊珊出來選舉，但也一直不太贊成要掛黨派。李伯毅接著問：「是否有可能挺蔣萬安？」柯文哲表示：「不可能，我覺得黃珊珊還是訓練最好的。」他希望台北市長對市政還是有點熟悉，支持黃珊珊，民主政治還是要民眾決定。

值得注意的是，輪到議員林穎孟質詢時，她也趁這機會翻出此前柯文哲「自己的工作自己找」說法，詢問他「下一個工作是否就是總統」，柯文哲對此笑說，目前他暫定還是會在12月25日卸任後回到台大醫院，接著再想想自己的下一步。