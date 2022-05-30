新竹市長林智堅接受媒體訪問時則強調，現在最關鍵的還是防疫，選對會因為疫情關係都沒有召開。（新竹市政府提供）

高層談桃市人選？鄭運鵬：持開放態度、勝選是前提

外傳蔡英文總統27日邀行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅討論協調桃園市長人選，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（30日）表示，看媒體報導得知，兩位市長已說明會議內容是以疫情為主，自己態度始終如一，若民進黨需要他，自己要保持勝選的能力，如今選對會都暫停召開，「持開放態度、勝選是前提」。

鄭運鵬在立法院受訪表示，不知道上周五的會議，看媒體報導得知總統的確有邀這樣的會議，但根據鄭文燦跟林智堅轉述，總統召集會議主要是談防疫的政策跟選舉無關；這段時間，大家都是以防疫為重、步步為營。

鄭運鵬說，即使上周有相關的會議，也不宜去談選情，兩位市長已經跟大家報告，現在談選情有點笨，大家都在忙防疫，而且國民黨一直出招，昨天還率隊去假自首，國民黨趁疫情作亂，民進黨是執政黨當然以疫情為重，不宜去談選舉。

他強調，自己的工作也是以疫情為重，但是態度維持一樣，若民進黨需要他參選桃園市長時，自己要有當選的能力，若有比他更強的黨內「前輩」要來桃園都祝福，如今連選對會都暫停，總統不太可能會召開會議討論桃園或其他地方選情。

鄭運鵬也說，選對會至今因疫情都暫停開會，若要討論到桃園市長人選，無論程序或人選，選對會都會徵詢，因為他是民進黨桃園在地最資深的立委，一定是被徵詢的對象，這些程序都還沒開始，疫情期間民進黨進行相關徵詢都不恰當。

鄭運鵬表示，不了解蘇院長對各縣市長提名的看法，每一個縣市每一個可能參選的人考量都不同；每個人都有每個人的優勢、每個人的包袱，鄭文燦和他都多次表達，「持開放態度、勝選是前提」，現在談選情是蠻笨的！自己要保持能夠勝選的實力，但是選對會暫停召開，也都沒有正式徵詢，現在也不需要宣布。

林智堅接受媒體訪問時則強調，現在最關鍵的還是防疫，選對會因為疫情關係都沒有召開。新竹隊和桃園隊一直都是堅定的夥伴關係，不論是過去8年市政交流，或是這幾年在疫情上的偕同作戰，其實都是緊密的合作，尤其是新竹隊和桃園隊幕僚之間其實有很長的情誼，有的是同學關係20年了，有的是同事關係也十幾年了。