國務機要費除罪拼三讀 國民黨先佔議場

立法院院會今將處理《會計法》部分條文修正，國務機要費除罪化拚三讀。國民黨立院黨團一大早就佔領議場，國民黨批評這種修法就是在給貪污除罪化。

立法院日前初審《會計法》部分條文修正時，朝野就發生推擠衝突，國民黨今天開會前就搶先佔領議場。國民黨認為這是在為前總統陳水扁貪汙給除罪化，反對這樣的修法。

國民黨團總召曾銘宗指出，正值疫情高峰，民進黨想要趁亂通過，時機點不合宜，而國務機要費和特支費法律性質不一樣，基本上是完全不同，不能比照。