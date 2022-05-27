「三讀過了沒救了」、「差不多要找新工作了」……立法院今（27）日三讀通過《台鐵公司條例》，讓台鐵員工非常失望，表示台鐵缺人缺料問題不改，公司化以後1人要做2、3人事情，行車安全將更加險峻；還有人說，「反正都要輪班，隨便一間科技廠都比這裡賺。」預料將引發大規模離職潮。

今日《台鐵公司條例》在立法院協商表決並三讀通過，台鐵員工對本報表示，先前有爭議的保留條文，全部都以民進黨修正版本通過；而其他政黨提出的修正版本，執政黨以人數優勢全部否決，「再次看到政府蠻橫強幹的姿態展露無疑！」

台鐵員工表示，像是台鐵3塊精華土地仍以設置基金方式被奪走，員工待遇仍是不變平行轉移，顯現對台鐵配合政策所致的歷史債務問題，政府並不積極打算以編列預算方式逐年打消，而是試圖利用台鐵土地來償還。台鐵公司一掛牌就負債營運，未來的台鐵公司還是要努力賺錢「幫政府還債」，對台鐵及員工非常不公平。

台鐵員工表示，歷史負債如不由政府全部承擔的話，未來的台鐵公司很可能以虧損為藉口，極盡壓榨人力，1人做2、3人的事。且現在台鐵就已經起用更便宜的人力（編制外、起薪26k的「服務佐理」），現場技術人員勞動條件更惡劣，更可能發生傷亡，如此也將大幅降低列車維修品質，行車安全將更加險峻。

台鐵員工說，國民黨立院黨團提出「現行台鐵員工待遇從優比照郵政位待遇或參照國營事業待遇」，竟被民進黨團否決；如果民進黨政府真的在意台鐵行車安全，為何能漠視台鐵辛苦執勤、維護行車安全的第一線員工長期低薪困境，以及人力流失的根本性問題？攸關安全的相關事項，為何不在母法中訂定清楚？「不納入母法，就是政府一毛錢都不想給你台鐵，改善待遇是你家的事情，」台鐵員工說，說到底，政府根本就無心解決台鐵的安全問題，改成「公司化」趕快給個民眾交代，騙過去就好了；至於台鐵未來是否真的安全，一切由未來搭乘的民眾自己去驗證，這就是政府的態度，荒腔走板！

有台鐵員工看到今天三讀通過，紛紛表示要開始找頭路或考經濟部國營企業跳槽：「三讀過了沒救了」、「大家耗資為汁（好自為之）」、「差不多要找新工作了」、「以後營利為目標，維修品質更難提升了」、「以後還是照樣缺料啦」、「反正都要輪班，隨便一間科技廠都比這裡賺。」員工說，可以預見台鐵人力將血崩式下滑、斷層擴大，行車安全將受到嚴重挑戰。且直接影響的除了台鐵員工首當其衝外，再來就是搭乘台鐵的民眾了。