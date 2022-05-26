立院火爆衝突！藍營女戰神質詢國軍防疫支援起爭執 邱國正怒拍桌開嗆：無聊

國防部長邱國正與國民黨立委李貴敏，中午為了國軍支援防疫的詢答，互拍桌子，從台上吵到台下，還互罵「無聊」、「莫名奇妙」。李貴敏氣到直接跑到邱國正面前理論，主席羅致政多次勸導，消音，才平熄互相對嗆的火氣；邱國隨後也特別向主席致歉，影響會議的進行。

李貴敏質疑國軍幫政府進行防疫工作時，變成了廉價勞工；她說，國軍幫助防疫不會反對，但民間有個疑義，國軍是否變廉價勞工，但現在台海局勢緊張，訓練他們，卻當廉價勞工，包括快篩劑的包裝等工作，第一個有無圖利他人的問題，廠商有無把成本償還給軍隊。李貴敏並提供給邱國正資料，用最便宜金額來算，成本一個月大約九億多元，從國軍預算支應一個月金額，這些廠商有無把成本給國防部？

邱國正說，他沒有思考錢的問題，他覺得全民防疫，全民防衛，國軍有責。

李貴敏說，她問的是錢的問題，現在不是你的屬下，現在的問題是幫老百姓問的，國軍是來防衛國家，但現在後備拿去接1922專線也好，還是做包裝，幫國軍算一下，1922有5778人次，快篩包裝27400人次，這些人做這些工作像做操作員一樣，染疫風險增加，且把軍中預算給民間企業，有無圖利其他企業問題，民間支出預算有無償還。

邱國正仍調，全民防疫工作，軍來自民，也是我們工作範疇，派人出去當作訓練，一個戰備整備跟勤務支援，但沒有談到錢的問題，沒說一人收費多少，沒這樣提過。

李貴敏說邱國正就是搞不清楚，邱國正說，我沒有算過當然，搞不清楚啊；兩人於是說話愈來愈大聲，李貴敏拍了質詢台，邱國正也用力拍一下備詢台，就開始吵了起來。

李貴敏說，「第一，現在情況有圖利還是沒圖利，法律司總要告訴你嗎！第二，你的預算用全民預算解決個別廠商問題，你為何提到錢，就這麼敏感呢，那你是做了什麼事情？你現在是什麼態度呢？」

邱國正則說，「我沒有什麼態度啊，我沒有拒絕過啊！我是軍人，不會把每個人當軍人來看，委員您是法律人，但也不要把每個人當庭上被告原告來看」。

李貴敏嗆邱國正「你的防衛心不用這麼高！你無聊耶！」邱國正則仍回嗆「委員妳才無聊，為什麼叫無聊，委員才無聊」；兩人互罵「莫名其妙！」「你才莫名其妙！」