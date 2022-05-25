空軍向來為我國最重要的軍種之一，戰機的數量、性能向來是外界衡量戰力的指標，空軍在成功向美採購66架F-16V戰機後，也直接將現有的F-16A/B直接性能提升至V型，面對當前嚴峻的台海局勢，空軍也加快下一代主力戰機的研發工作。

日前國防部針對空軍下一代主力戰機研製案進行審核，總預算約150億新台幣，計畫在2024年5月完成原型機開發、2025進行首飛測試。隨著周邊國家快速進入第五代戰機的世代，雖然以目前4.5代戰機的性能來說，多數的作戰任務尚能負擔，但與第五代戰機仍有一段距離，因此國防部與空軍正加快新一代戰機的研製進度。

合理的建軍理應獲得多數國人支持，戰力的維繫也需大量專業的人員操作，其部隊戰力方能建成，近年來隨著兩岸關係急遽惡化，國軍各項戰備壓力遽增，但遺憾的是，軍機失事所帶來的裝備、人員耗損，對於空軍更是一大衝擊，而這反而是空軍必須面對的深刻問題。

根據美國空軍標準，空軍「座艙比」為1：2，也就是說每一架飛機至少有兩名飛官操作；但我國空軍飛行員的座艙比則僅為1.33，每架飛機僅配得1.33位飛官駕駛，很明顯的空軍飛官嚴重不足，即使空軍近年來已調高「續服獎助金」，提高飛官留營服役的意願，2019年至今恰好為「新冠肺炎」時期，空軍飛官跳槽至民航公司的意願降低，但新冠疫情終有結束的一天，空軍飛官仍有可能出現一波跳槽，缺員問題仍舊是空軍最大的考驗。

蔡政府上任至今，因兩岸關係急遽凍結，大陸軍機逼近我國防空識別區的架數、頻率急遽升高，大幅增加空軍飛官出勤的壓力與架數，2016至今空軍已發生8起墜機意外，造成將近10名飛官折損（陸海兩軍暫不紀錄），其中時任參謀總長沈一鳴上將也不幸在2020年的黑鷹直升機意外喪生，為我國有史以來因公殉職的最高層級軍事首長。

當政府不斷宣傳空軍戰力如何時，當軍方不斷強調新機服役時，或是宣傳美國即將售台何種裝備時，空軍最難解決的缺員問題反而被視而不見，如今空軍計畫下一代戰機的研製案，雖然和實際服役時間仍有一段距離，但現有的缺員問題仍未解決，如何駕馭未來新一代的戰機呢？

馬政府時期的兩岸關係，因氣氛和緩，軍事對抗的程度不如現今，空軍健兒的戰備壓力仍屬可以調整的範圍；但隨著兩岸局勢快速惡化，軍方的壓力首當其衝，當所有的日常戰備、年度演習的頻率增加時，空軍飛官的負荷急速升高，加上新採購的F-16V戰機需要107名合格飛官，未來缺員的問題勢必更為嚴峻。

任何軍種的建軍、維持皆需要合格的人員操作，相較之下國軍硬體設備較易獲得，但專業人員的培訓仍舊是軍方必須面對的課題，也應當是政府高層必須關注的議題，若一昧的本末倒置，不關切國軍最為需要解決的課題，相關的建軍備戰成效仍會大打折扣。（作者為專職作家）

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