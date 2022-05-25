2022年快過一半，6月即將到來，雖然本土疫情仍處於「高原期」，但大家仍希望擺脫不順的運氣，期盼新的月分能有好兆頭，通靈大師江嘉葉也為讀者分析12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在6月份，會感到很厭倦，對於各方面的事物開始毫無動力，內心也容易有鬱悶、灰色的想法，其實不是因為你的人生過得不如意，而是生活過得太順遂，所謂人在福中不知福，太過於安穩反倒讓你覺得，一切都是那麼的理所當然，你應該要懂得珍惜，這是老天給予的穩定，讓你避過外面的大風大浪，可以好好過自己的小日子，當然如果想要嘗試冒險、改變，也是可以的，建議去進修新技能，讓自己在挑戰中，找到樂趣。健康上要注意肩頸的問題，以及容易有中暑的狀況。

幸運數字：12

吉祥方位：西方

生肖牛

屬牛人在6月份，容易有特別的機緣，可以與神佛結緣，並從中提升自己的智慧以及心靈層次，因此可以多看看宗教類型的書，或是閱讀一些經文，有空也可以到各大寺廟走走，有機會在莊嚴肅穆的環境中，得到心靈上的啟發，產生對生活的另一種正面看法和態度。在工作、學業上，這個月是個衝刺的好機會，本月的你，具有相當旺盛的能量，運勢也不錯，所以一定要好好把握這個階段，莫讓好運勢悄悄溜走。另外本月的你，性情上會有一些衝動，切記，凡事要忍耐，避免惹上麻煩。

幸運數字：10

吉祥方位：西方

生肖虎

屬虎人在6月份，工作運勢很不錯，財運也會隨之而來，但是對於一般上班族來說，如果沒有額外獎金，只能算是工作平順，若是業務類型的人，這個月有望突破自己的業績，讓分紅更上一層樓，只是在得到成果前，容易遇到對手的掠奪攻擊，這部分記得掌握先機、主動出擊，才能避免原本屬於自己的業績被他人搶走。在感情上，會有桃花出現，只是對方是個較重物質或外貌的人，因此自身也要有相當的財力或是打扮能力，才能與之匹配，否則不但無法滿足對方，反而還會遭到對方的嫌棄。

幸運數字：4

吉祥方位：南方

生肖兔

屬兔人在6月份，會有相當不錯的財運，特別是在投資理財上，適合做短線交易，諸如股票、貨幣、期貨等等，都有機會獲得不錯的收益，如果過去有人欠錢遲遲不還，不妨在這個月找對方談談，有機會可以將債務追討回來。另外這個月有火關，容易有燒燙傷的情形產生，舉凡和火有關的事物，如煙火的施放、廟會的鞭炮、吃火鍋等等，都要盡量小心，若是下廚做飯，也要多加注意。健康上比較會有睡眠品質不佳的問題，如果有失眠的情況，可以多做運動來消耗體力，讓自己好入睡，若是常有惡夢，建議可以到廟裡收驚，驅邪避煞。

幸運數字：10

吉祥方位：西北方

生肖龍

屬龍人在6月份，是個多重選擇的月份，可以在各方面看到許多機會的選項，例如事業、感情、學業等等，每個項目都充滿著希望，可能有新的工作規劃、新認識的對象、新的進修管道，都等著你去探索，特別是在工作事業上，有機會透過自己的努力，獲得錢財的回報，不過也因為本月份有太多的機會，時間好像不夠用，讓你變得不知如何選定目標，而顯得猶豫不決，錯失良機，與其不斷的思考，還不如從手邊最簡單的部分開始進行，慢慢的，你就會感到一切都會漸漸地步上軌道。

幸運數字：4

吉祥方位：西北方

生肖蛇

屬蛇人在6月份，容易與夥伴發生意見不合，產生觀念上的衝突，讓你被排擠在外，或是原本充滿光環的你，不再成為眾人的焦點，逐漸被冷落淡化，因此在心情上會感到一些落寞，但是不要灰心，本月的你，其實很適合孤軍奮戰，這個時候可以閉門造車，默默進行自己的計畫，用實際的努力來證明自己的才能，只要不懈怠，還是可以重新綻放光芒，並獲得一定的收穫。在家運上，能與家人相處融洽，尤其是當你失意落寞時，可以得到家庭的溫暖，讓你恢復信心，繼續挑戰各種不同的壓力。

幸運數字：10

吉祥方位：西方