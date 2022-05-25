共軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校25日表示，近日，中國人民解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練。這是對近期美台勾連活動的嚴正警告。此外，大陸國防部新聞發言人吳謙就日前中俄聯合空中戰略巡航答記者問稱，目的是檢驗提升兩國空軍協作水準，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對協力廠商，與當前國際和地區局勢無關。

施毅指出，美方在台灣問題上說一套做一套，頻頻給台獨勢力壯膽打氣，這是虛偽的、徒勞的，只會把局勢引向危險境地，自身也將面臨嚴重後果。台灣是中國的一部分。戰區部隊有決心有能力挫敗任何外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

另外，大陸「國防部發布」微信公號也就中俄聯合空中戰略巡航通報「答記者問」表示，有記者提問：5月24日，中俄兩國空軍舉行了聯合空中戰略巡航，有媒體稱，此次行動與烏克蘭局勢有關。請問發言人有何評論？

吳謙回應：5月24日，中俄兩國空軍實施2022年度例行性聯合空中戰略巡航。這是自2019年以來兩國空軍聯合實施的第四次戰略巡航，目的是檢驗提升兩國空軍協作水準，推進兩軍戰略互信和務實合作。此次行動不針對協力廠商，與當前國際和地區局勢無關。