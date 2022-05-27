臺灣學生聯合會今（27日）上午9時許，再度串連多個學生團體冒雨齊聚立法院外，盼「大學法部分條文修正草案」可以在本會期三讀。（葉書宏攝）

大學生冒雨陳情盼《大學法》本會期三讀 柯建銘：下個會期一定處理

臺灣學生聯合會今（27日）上午9時許，再度串連多個學生團體冒雨齊聚立法院外，盼「大學法部分條文修正草案」可以在本會期三讀。（葉書宏攝）

立法院民進黨團總召柯建銘表示，這個會期來不及處理，「下個會期一定會處理！」（葉書宏攝）

臺灣學生聯合會今（27日）上午9時許，再度串連多個學生團體冒雨齊聚立法院外，盼「大學法部分條文修正草案」可以在本會期三讀，對此，立法院民進黨團總召柯建銘表示，這個會期來不及處理，「下個會期一定會處理！」

立法院教育及文化委員會5月19日初審通過「大學法部分條文修正草案」，增訂私立大學等擬訂合併計畫，要經校務會議同意的規定，並提升大學校務會議學生代表的比例，擴大學生參與校務治理程度等，此外，學生事務會議及學生申訴評議相關會議的學生代表，不得少於各該全體會議人數的五分之一。

受到疫情影響，立法院不加開臨時會，本會期將於5月底休會，但院會並未排入《大學法》修法相關議程。臺灣學生聯合會串聯臺灣青年民主協會、臺灣教授協會、台大學生會、政大學生會、師範大學學生會、世新大學學生會等團體，今（27日）上午9時許再度冒雨齊聚立法院外陳情。

學生團體提出訴求，《大學法》自2005年修正以來，終於在本會期初審通過，有望可以進入院會三讀，著重學生參與的角度，將是邁向改革的第一步，盼可以將「大學法部分條文修正草案」排入院會，本會期順利三讀。

柯建銘表示，關於《大學法》修法，他知道有一些學生還在立法院外，外界對於《大學法》修法有不同看法，且已經討論很久，這個會期來不及處理；稍早黨團會議中也有討論到，此外，也有向行政院反應院版下個會期趕快送進立法院。

柯建銘說，教育部對於《大學法》修法面相比較寬，這次教育及文化委員會初審通過僅有處理一部分，未來跟院版能否合併也是一個問題，「下個會期一定會處理！」