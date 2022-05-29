學生團體上周冒雨陳情，盼「大學法部分條文修正草案」排入本會期院會卻無功而返，但攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的《會計法》修法則預計明（30日）院會三讀。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今（29日）表示，每一個法案的程序都一樣，這才是法治機制；關於提高學生參與比率等，教育部有規畫相關版本，會配合教育部版本做嚴謹的審查。

台灣學生聯合會上周五上午串聯多所大學學生會冒雨在立法院外陳情，學生們高喊「校長團體不要說謊，正視校園權力高塔！」強調著重學生參與，才是邁向改革的第一步，盼可以將「大學法部分條文修正草案」排入院會，本會期順利三讀，勿讓學生一等再等。

學生代表們共同提出訴求，《大學法》自2005年修正以來，終於在立院本會期初審通過，有望進入院會三讀，但卻未排入院會，學生的青春不能等待，立委們可在院會連署增列《大學法》修正案。

學生相關訴求無功而返，本會期倒數，反而是攸關前總統陳水扁國務機要費除罪化的《會計法》修法則預計明（30日）院會三讀。

鄭運鵬今（29日）在立法院受訪表示，每一個法案都必須經過合法的審查程序，《會計法》修法經過委員會的確是有衝突，立法的程序已經到了最後一關，就是朝野協商後的院會，每一個法案的程序都一樣，不會因為有《會計法》、因為有總預算，所以就一定要有哪一個法，都還是要照程序來，這才是法治機制。

鄭運鵬說，據他了解，關於學生團體最在意學生於校務會議代表的比例，未來如何落實，教育部會有教育部的版本，部分在野黨團有提出直接逕付二讀，不用經過委員會討論直接送院會，這顯然是在野黨常常在質疑委員會中心主義被忽略。

他說，學生團體可能在程序上求快希望這個會期有機會，但這麼重大的法案跳過委員會討論、跳過所有程序顯然可能會不足，教育部有規畫，會配合教育部版本做嚴謹的審查。