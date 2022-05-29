「2021-2022全國文化會議」今（29）日於台北國際會議中心閉幕，文化部長李永得在結論時就「結構性」及「未來趨勢性」兩面向具體回應，包括文化預算與人才培育等具體作法。

關於結構性的部分，李永得認為這是長期性的問題，台灣雖然經常以文化立國自豪，但實際上文化的產值不足，造成文化在施政上位置模糊的問題依然存在。因此，李永得認為要翻轉結構性的問題，必須從觀念及預算改變做起。

李永得表示，首先，政府公共建設講求的是如何產出更高的經濟價值，所以，未來文化產業應加強對於未來性及產值的論述；再者，若要實踐「部部都是文化部」，政府預算除了各部會的基本需求、公共建設預算、社會發展預算及科技計畫外，「是否可能有一筆專屬的『文化預算』，支持各部會文資保存、展演藝術等文化事務，這是文化部下階段應該思考的目標。」

結構性的第二個問題為人才培育，李永得表示，目前文化部已積極在進行現有藝FUN券轉型，從鼓勵學生進行藝文消費，培養藝文人口為基礎。此外，李永得特別以自己到日本參觀動畫學校為例，在正規體制之外，文化部將規劃以鼓勵設立非學位制的「專業學校」方式，由業界師資專業教學，讓教學、業界人才留用有相互媒合的可能。

關於未來趨勢性的問題，李永得指出，台灣面臨最大的問題在於「文化主權流失」，由於數位串流的蓬勃，年輕一代所接收的是來自四面八方的資訊，政府必須盡全力發展文化內容產業，文化部將積極整備政府、民間的資源，提升國內人才產、質量。此外，在面對新興及數位科技的發展，文化部也會持續與各界尋求更多根本的解決方法。

依照文化基本法，每4年需召開全國文化會議，原本在2021年舉辦的大會，受到疫情影響於今年舉辦「2021-2022全國文化會議」，連續兩天就「視覺藝術」、「表演藝術」、「文化數位傳播」、「文化科技應用」等4個專家論壇議題，進行結論發表及討論。會議最後，則由李永得針對4個分區論壇、6個專家論壇，以及2天大會後的綜整建議，提出文化部具體回應。李永得表示，全國文化會議經歸納122項建議，是全民共同制定的文化政策，文化部將予以參採或持續研議，並據以規劃相應施政重點及策略，落實執行。

李永得表示，文化部對於所有建議，如果已有相關對應政策的，將依建議予以調整、優化；對於還未有相應政策的，則將積極研議。所有建議都將持續規劃具體政策落實執行，並定期在全國文化會議網站，公開透明公告處理情形。