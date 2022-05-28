密錄器之戰！周玉蔻喊「內容不完整」 徐巧芯對賭嗆：有遺漏我退出政壇

國民黨台北市議員徐巧芯紅線違規停車爭議延燒多時，北市信義警分局昨晚公布密錄器畫面，裡頭的對話內容引發網上熱議，她今日上午親上火線說明，強調違規停車是錯誤示範，若當時語氣讓員警感到不舒服，自己願意道歉，她也檢討是「自己太多嘴」，問一堆問題才造成誤會。

徐巧芯今早現身北市議會，她表示，今天心情比較輕鬆，關於密錄器公布時間點，她早在5月19日向信義分局表達要公布，對方回應說案件調查忠，希望給員警機會，由於此事她也有責任，也避免有人對員警提告瀆職，所以不再積極要求，後來分局自己公布影片，並由看過密錄器的員警說明經過。

外界質疑她有施壓，徐巧芯強調，自己沒有施壓的意思，且當時她語氣平和，但也許「說者無心、聽者有意」，也會檢討自己太多嘴，問了一堆問題造成大家誤會，「我是公眾人物，受到大家公評很合理，各種檢驗我都接受」，但一開始的爆料指得是她不讓員警開單，這仍然是明確的惡意和抹黑，因此會堅持提告。

不過，不少網友認為，徐巧芯在開單過程中提到「那我們回去再講」，明顯就是施壓的證據。徐巧芯解釋，員警在她走出前就已決定不開單，因此把身分證遞回，不過鏡頭位置比較低，沒有拍到這個動作，並解釋那句話是在詢問，開罰政策到底是直接開還是先勸導，不過自己事後想想也發現搞錯拖吊和紅線停車的差異，她也自我檢討相關言論，坦言語意表達上要更精確。

她隨即也強調，如果真的要施壓，會在員警退回證件時直接走人，而非反過來要求對方開單，也許這件事在過程中有很多東西造成誤會，所以她可以理解外界的質疑，但重申絕對沒有施壓之意，否則不會有希望開單的話出現，真的要施壓的話，口氣也不會這麼溫和。

至於過去是否有找議長陳錦祥哭訴，希望警方不要公布內容，徐巧芯則否認，說議長在看到議員有新聞後都會了解一下，她也只是把過程據實以報，且自己跟議長碰面的時間點，早在副市長黃珊珊公開表示「沒有必要公布」後，所以沒有所謂向市府施壓的行為，事後也沒有跟市府高層聯繫。