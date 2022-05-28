高雄一名45歲的吳姓男子2年前酒後駕車拒測，今年初駕車被警方發現汽車號牌逾檢註銷因而遭吊扣，男子異想天開，向朋友借來註銷的號牌掛在自己車上，以為天衣無縫，沒想到被警方發現車牌與車身不符，員警還發現他身上濃濃酒味，準備對他進行酒測時，男子直接表明拒測也沒錢可罰。由於男子已經第2次拒測，恐將面臨高達36萬元的罰款。

鼓山分局中洲派出所所長洪任宏、員警葉冠葳於26日凌晨1點左右在旗津區旗津二路與瑞竹街口，發現一部自小客車懸掛註銷號牌，進一步查詢發現號牌所登記的車輛廠牌及顏色都和這部車不一樣。警方趨前攔停表明車牌有問題時，駕車的吳姓男子還裝傻回答:「有嗎？」，員警態度堅定回應後，吳男才坦承車輛因超過時間沒有檢驗導致車牌被註銷，且車牌已被警方查扣，為了能夠開車到各地從事水泥工作，只好向朋友借車牌懸掛在自己車上，沒想到還是被發現。

高雄一名男子先前因遭吊銷車牌，竟借友車牌掛遭識破，又酒駕再度拒測恐罰36萬。(高佩琦翻攝)

警方盤查時發現吳男渾身酒氣，以酒精感知器測試呈現酒精反應，吳男才坦承喝了幾瓶啤酒，央求員警不要再測了，見警不為所動，隨即表明拒絕酒測，警方當場告知拒測相關權益及罰則後，開立酒駕拒測及懸掛他車號牌(3600以上10800以下)告發單。由於酒後駕車拒測在修法後將罰金提高到18萬元，每一次加罰18萬元且無次數上限，吳男連同這次已經10年內第2次拒測，罰金將高達36萬元。鼓山分局長蔡鴻文呼籲，酒駕刑責已修法加重，民眾切勿心存僥倖飲酒上路，以免害人害己，警方取締酒後駕車絕不手軟，提醒民眾酒後可以搭計程車、大眾運輸或找代駕服務，保障自己與他人的生命安全。