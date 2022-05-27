員警對潘女實施酒測後，酒測值為0.70。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

日前凌晨高雄新興區一名潘姓火辣正妹因心情不好，開車去酒吧喝悶酒，喝完後想去夜市吃消夜，路途中闖紅燈被當時巡邏的員警攔下，潘姓正妹一下車就向警方坦承自己有喝酒，隨後實施酒測，酒測值高達0.70，隨後正妹依公共危險罪移送高雄地檢署偵辦。

25日凌晨2時許五福二所員警巡邏時，見五福二路與林森一路口有一部自小客車闖紅燈，員警見狀上前將其攔停在路邊。員警正要盤查時，見28歲潘女自己打開車門，穿著清涼小可愛與薄外套下卻散發出濃厚酒氣，潘女一下車便大方向員警坦承剛剛有喝酒。

員警詢問潘女為何酒後開車，潘女表示「因為我覺得今天不會喝」，但最後還是禁不起心情上的鬱悶到附近酒吧喝悶酒，喝了數杯調酒後肚子餓想要前往六合夜市吃麵才會連闖紅燈，也覺得夜深又有點下雨比較不會有警察，所以酒後開車上路。

員警聽聞後，勸誡無論心情多麼不好都不應該違規，更不該酒後駕車，並提醒酒駕除了影響自身安全外，也會造成其他用路人的危害，實施酒測後，酒測值為0.70，超過法定標準，隨即依法將潘女逮捕，訊後依公共危險罪移送地檢署偵辦。