7旬劉姓老翁日前收到LINE訊息騙稱加入平台可獲暴利，根據對方指示到銀行匯款，行員發現有異通報頭份警分局頭份所員警到場協助，員警一聽就知道是標準「假投資真詐騙」技倆，積極勸阻老翁停止匯款，保住血汗錢。

頭份警分局頭份所是在26日上午接獲銀行人員報案稱有詐騙案件，立即派遣警員唐郁栩、呂鎮宇前往處理，員警到場後發現有74歲劉姓老翁正欲匯款，劉某向警方表示，他因收到LINE訊息得知加入投資平台可獲利，才依指示前往銀行匯款。

受理行員見劉某準備匯款15萬元時，立即提高警覺，並即通知警方到場處理，經警方調查後確定為常見詐騙手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款，老翁非常感謝警方及銀行人員積極幫他保住積蓄。

頭份分局長張明盛表示，本案能順利阻詐成功係銀行人員的機警，及員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾呼籲民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率的投資標的必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠，且獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形，即是詐騙之警訊，切莫因貪圖高額獲利而掉落詐騙圈套。