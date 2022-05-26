民視《姊妹靚起來》節目粉絲團驚傳仿冒向粉絲們詐騙，讓主持人梁赫群以及于子育急得要向大家澄清，一向脾氣好的于子育也難得說出重話，「希望你們放下屠刀，回頭是岸！」，也強調不知道詐騙者賣什麼產品，如果是吃的那更不得了，花錢又傷身真的很要不得。

聽聞近日有人仿冒了節目臉書粉絲團成立「Line社團」邀請粉絲們加入，讓于子育相當無奈，「我們是生活娛樂的消費節目，很感謝越來越多朋友的支持和喜愛，節目中來賓分享的資訊跟產品詢問度也很高。」

梁赫群雖然生氣但仍不改搞笑本性說：「生平最痛恨仿冒，因為我是被國際認證的《台灣孔劉》」，還說本尊在此還有如此膽大妄為的詐騙，不怕「警察杯杯」半夜去敲門嗎？梁赫群氣憤表示因為節目團隊一直收到觀眾們私訊「已經匯款怎麼沒出貨」的反應，去調查才知道這個詐騙仿冒節目商標還成立Line社團販售商品，很多人都已經匯款購買，急得他跟于子育像熱鍋上的螞蟻，要大家千萬不要相信，于子育也請大家要認明原廠設計，疫情期間大家生活艱難，還這樣出來作怪，還呼籲詐騙者「會下地獄喔」。