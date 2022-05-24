新竹縣1名計程車司機發現，疑似載到詐騙集團車手，將他載到目的地後，隨即向派出所報案，警方立即趕到現場，將車手逮捕到案，全案依詐欺罪送辦。

竹縣1名計程車司機，在桃園市中壢區載1名男子前往新竹縣新豐鄉，但在路上，男子不斷接聽電話，電話另一頭不斷詢問何時會到，細心的司機察覺異狀，於是留在現場觀察。

男子下車後，走到對向車道，馬上出現另1名婦人拿著包裹，兩人短暫交談後男子離開，司機下車問婦人狀況，婦人說，接到自稱地檢署官員的來電，說有帳戶問題要給60萬元才能解決。

婦人認為，男子年紀實在太輕，不像是地檢署官員，所以她拒絕交款，未損失金錢。巧的是，計程車司機回到車上又接到車行派車，乘客上車後，眼尖的司機一眼就認出是剛剛的詐騙男子。

司機將男子載到火車站後，馬上到新湖分局山崎派出所報案，警方火速趕往現場逮人。山崎所所長龍彥岑表示，經查這名男子涉嫌違反刑法詐欺罪，依法送辦。