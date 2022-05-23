一名新北市陳姓婦人今晚於澎湖隨團搭船在海上觀賞花火，因心臟不適，報警搶救，警消趕抵救護時，婦人已呈現OHCA狀態，緊急送往衛福部醫院急救。
澎湖縣政府消防局表示，今晚8時16分許，有民眾報案指出，一名來自新北市的67歲陳姓婦人隨團搭乘遊艇出海，在海上欣賞澎湖花火施放，傳出心臟不適和冒冷汗，遊艇除返航外，也緊急求援。
澎湖縣消防局指派救護車等在馬公碼頭救護，陳姓婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，就近緊急護送至衛福部醫院急救。（編輯：張雅淨）1110523
一名新北市陳姓婦人今晚於澎湖隨團搭船在海上觀賞花火，因心臟不適，報警搶救，警消趕抵救護時，婦人已呈現OHCA狀態，緊急送往衛福部醫院急救。
澎湖縣政府消防局表示，今晚8時16分許，有民眾報案指出，一名來自新北市的67歲陳姓婦人隨團搭乘遊艇出海，在海上欣賞澎湖花火施放，傳出心臟不適和冒冷汗，遊艇除返航外，也緊急求援。
澎湖縣消防局指派救護車等在馬公碼頭救護，陳姓婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，就近緊急護送至衛福部醫院急救。（編輯：張雅淨）1110523
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