民進黨新北市黨部主委今改選，尋求連任的主委、新北市議員何博文拿下1萬310票當選，立委余天雖宣布退選，但仍獲得7744票。何博文說，新北市是現在疫情最嚴重的城市，但市長侯友宜只會砲轟中央推卸責任，面對這種華而不實只會做表面功夫的侯市府，除會嚴加監督，也希望凝聚最大的監督力量，未來在議會席次能極大化，讓新北綠色執政榮光再現。

上屆同額競選，投票率72％創高，何博文拿下1萬8860票，得票率94.8％；本屆新北市具投票資格的黨員有3萬890 人，投票率約為58.4％，何博文拿下1萬310票，得票率約57.1％，降幅近40％，在三重、蘆洲選區，余天得票甚至還小贏何博文271票。

何博文表示，這次選舉過程中雖有波折紛或票數起伏，但最終還是感謝所有黨內先進同志與人民頭家的支持，讓他這次能順利過關，同時特別感謝余天，他說，余天德高望重，從來都不覺得是跟他競爭，這是走民主的過程，余天也提醒他要更加努力精進，過去2年主委任內他做出不少成績，未來2年會更加精實努力。

何博文說，選舉過程就是一個結果，最重要的是結束後，大家能團結齊心，打贏年底選戰，他擔任主委以來不管任何黨派，從過去就長期為黨內各個政治人物站台，輔選次數不下100、200場，大大小小站台輔選無役不與，為黨奉獻付出，只希望台灣更好 讓民進黨能夠執政，為台灣人民奠定更好的幸福生活基礎。