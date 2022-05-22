桃園大溪車禍車輛側翻再撞機車3名駕駛1乘客輕傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區埔頂街與埔頂二街口，22日下午傍晚5點多發生一起車禍，32歲葉姓男子駕駛自小客車，與24歲梁姓男子駕駛車輛在路口發生側撞翻覆，翻覆後再與騎乘機車的25歲許姓男子發生碰撞，連環撞造成3名駕駛及1名乘客身上多處擦、挫傷，所幸送醫救治並無大礙，雙方酒測值均為0。

警方接獲通報後立即趕往現場處理，現場有3名駕駛及1名乘客有多處擦挫傷，對三方實施酒測後，皆未有酒駕情形發生，目前已調閱附近監視器影像及行車紀錄器，以還原事發經過。警方呼籲，駕駛人駕駛車輛上路應注意車前狀況，以保持行車安全。