嘉市消防局德安分隊救護人車抵達時，58歲男性駕駛坐在車上等待救援。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

駕駛先失控撞擊路邊小貨車後， 車子才撞上民宅旁的樹叢並卡住。（嘉義市消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市育人路一處民宅前，今上午8點多傳出一輛自小客失控撞擊路邊小貨車後，衝撞樹叢事故，嘉市消防局德安分隊救護人車抵達，58歲男性駕駛好端端坐在車上，表示他剛開車出門要買早餐，卻突然感到肢體無力，不知怎麼了，車子就撞上小貨車，並卡在樹叢，救護人員推測是低血壓造成肢體無力，已將傷者送往衛福部嘉義醫院治療。

嘉市消防局早上8點38分獲報抵達現場，現場是1輛自小客車撞擊路邊樹叢禦後卡住，車頭毀損明顯凹陷，而傷者意識清楚，坐在車內待救，經詢問58歲男性駕駛，駕駛表示他有糖尿病及高血壓病史，剛剛要開車出門買早餐，不知道怎麼了，車子失控往前衝撞一輛小貨車後再撞上樹叢。

救護人員立即評估傷者狀況，發現駕駛主訴肢體無力、無明顯外傷，傷者頸椎及神經學檢查無明顯異常、血糖測試152mg／dl、血壓60／30，判斷疑似因低血壓導致肢體無力，救護人員除安撫傷者、將患者下肢抬高，經通知家屬後，將人送醫做後續診治。