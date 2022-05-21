國道3號台南烏山頭交流道北向路段21日下午發生國道工程車火燒車的意外，幸好駕駛未受傷，不過整輛車燒到剩車架，起火原因還待國道警第8公路警察大隊調查釐清。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道3烏山頭交流道工程車火燒車，燒到剩車架。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道3號台南烏山頭交流道北向路段21日下午發生國道工程車火燒車的意外，幸好駕駛未受傷，不過整輛車燒到剩車架，起火原因還待國道警第8公路警察大隊調查釐清。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

國道3號台南烏山頭交流道北向路段21日下午發生國道工程車火燒車的意外，幸好駕駛未受傷，不過整輛車燒到剩車架，起火原因還待國道警第8公路警察大隊調查釐清。

據了解，該輛工程車北上行經台南烏山頭交流道時，駕駛覺得車子有異狀，停靠路肩下車查看，沒想到車子竟冒出火煙，起火燃燒，濃濃黑煙數公里外可見。

台南市消防局下午3點8分獲報後，隨即派官田分隊小隊長陳至坤和隊員張耀仁、蔡佳諺前往救援，消防車到現場時，工程車已冒出大量火煙，火勢約10分鐘後撲滅，但工程車和車上器物已付之一炬。