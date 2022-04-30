國道一號中山高后里交流道北上匝道，30日上午發生一起大型刨路機翻覆的意外。警方指出，因刨路機翻覆車底朝天，一度影響后里交流道北上匝道的車輛通行，經協助處理後，中午12時許現場事故排除，機具翻覆原因尚待進一步釐清。

警方表示，今日上午9時許，1輛大型刨路機翻覆躺在后里交流匝道北上路肩，幸未波及其他車輛，警方獲報後前往現場協助維持道安，並出動兩台吊車前往處理，至中午12時障礙排除，北上匝道恢復正常通行。