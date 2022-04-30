國1后里北上匝道刨路機翻覆 警出動2吊車救援 13:412022/04/30 中時 陳世宗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號后里交流道北上匝道，今天發生一起大型刨路機翻覆的意外。（翻攝記者爆料網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號中山高后里交流道北上匝道，30日上午發生一起大型刨路機翻覆的意外。警方指出，因刨路機翻覆車底朝天，一度影響后里交流道北上匝道的車輛通行，經協助處理後，中午12時許現場事故排除，機具翻覆原因尚待進一步釐清。 警方表示，今日上午9時許，1輛大型刨路機翻覆躺在后里交流匝道北上路肩，幸未波及其他車輛，警方獲報後前往現場協助維持道安，並出動兩台吊車前往處理，至中午12時障礙排除，北上匝道恢復正常通行。 國道3號和美段4車連環撞 車流回堵駕駛塞到抓狂 國道6號東草屯休息站 斥資4.5億動工 估2024年啟用 #后里 #翻覆 #匝道 #交流道 #國道一號 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 增設大溪八德交通建設 中央與桃市府攜手解決塞車亂象 17:472022/04/20 生活 載運硫酸小卡車翻覆交流道 司機脫光衣物沖水保命 13:302022/04/27 社會 疑賓士與機車撞擊 騎士臟器外露慘死 20:092022/04/19 社會 台鐵5／1停駛 中警加強交通疏導 12:212022/04/29 社會 芎林重劃區坐擁機能核心 星巴克將進駐 09:332022/04/22 區域情報-新竹 台鐵5／1罷工無解 交通部要找客運開「類火車」疏運 立委罵翻 11:132022/04/21 生活 后里地籍圖重測 豐原地所4-6月駐點解說 11:582022/04/19 區域情報-台中 前立委陪同路口及市場拜票 廖芝晏：當選延續洪慈庸政見 14:232022/04/20 政治 見綠燈往前開糗了！ 駕駛1原因收罰單 網搖頭：這很基本 16:582022/04/20 生活 參加船難親戚喪禮 搭船竟又離奇翻覆 10人慘罹難 16:342022/04/19 搜奇 亞太嵿富 桃園經國特區樞紐 04:102022/04/29 專題周報 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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