恆春萬里桐3浮潛客遇浪游不回岸，海巡急拋繩帶救援。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春萬里桐3浮潛客遇浪游不回岸，海巡急拋繩帶救援。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春萬里桐20日早上驚傳浮潛客遇難，3名浮潛客疑在體力不支時，又遭風浪打上礁岩區，3人無力游回岸，幸海巡獲報後立即前往救援，最後透過拋繩帶成功將3人平安救回岸邊，結束一場海上驚魂記。

海巡指出，3名待援浮潛客，是在萬里桐海域從事浮潛活動，疑似體力不支無法游回岸際，又遭風浪打上礁岩處，後續由第六三中隊同仁，運用拋繩帶將3名潛客救援上岸，經初步觀察無生命危險跡象且能自主行動，評估後無大礙，潛客表示無需救醫，後續自行返回休息。