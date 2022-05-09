一艘大陸籍漁船漁今年4月26日到高雄興達港外93浬處我國專屬經濟海域盜採海砂，專案小組當場查獲陳姓船長與康姓、郭姓等9名船員共10人。經過檢疫措施，橋頭地檢署於5月7日訊後認為陳姓船長與船員等10人違法抽砂罪嫌重大，且眾人在台灣均無住所，有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署日前接獲情資，指有大陸籍抽砂船越界抽砂，嚴重破壞海洋環境及自然生態，檢方與海洋委員會海巡署艦隊分署等單位組成專案小組全力偵辦。這也是橋檢今年第一件抓獲的大陸籍抽砂船。

專案小組調查，46歲陳姓船長於4月25日傍晚近5時駕駛這艘抽砂船，搭載康姓、郭姓等9名船員，從大陸福建漳州詔安縣某港口出發，於隔天清晨5時許到達興達港外93浬處，非法抽砂約300公噸。

專案小組查獲此艘漁船後，要求該船駛至高雄茄定區興達港靠泊，為防範疫情，先將船長、船員依檢疫流程於留置處所檢疫後，再做司法程序。

檢方於5 月7日在白砂崙留置所設立臨時防疫偵查庭，由檢察官李明昌訊問，經訊問後，認為陳姓船長與船員等10人違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法第 18 條第2項罪嫌重大，在台灣均無住所，且有逃亡及串證之虞，向法院聲請羈押獲准。