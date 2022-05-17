屏東車城鄉海口沙灘17日一早又出現1隻擱淺的小抹香鯨，幸海巡人員日前甫受「海洋保育類野生動物救援組織網初階教育訓練」，當下立即派上用場。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉海口沙灘17日一早又出現1隻擱淺的小抹香鯨，幸海巡人員日前甫受「海洋保育類野生動物救援組織網初階教育訓練」，當下立即派上用場。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉海口沙灘17日一早又出現1隻擱淺的小抹香鯨，幸海巡人員日前甫受「海洋保育類野生動物救援組織網初階教育訓練」，當下立即派上用場。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東車城鄉海口沙灘17日一早又出現1隻擱淺的小抹香鯨，幸海巡人員日前甫受「海洋保育類野生動物救援組織網初階教育訓練」，當下立即派上用場，在遵守「三要四不」原則下成功救起擱淺鯨豚，鯨豚經通報後送至救治中心治療，生命跡象穩定。

海巡指出，17日早上6時許，海口安檢所實施岸際巡查時，在車城鄉海口沙灘發現1隻擱淺鯨豚待援，當場將日前受訓所學加以運用，當下立即利用溼被覆蓋鯨豚身軀，並將其扶正避免嚴重脫水及注意呼吸等器官不會受到壓迫，同時通報海洋保育署第八海洋保育工作站及成功大學海洋生物暨鯨豚研究中心，以及聯繫鯨生動物醫院錢興華獸醫師到場協處。

擱淺鯨豚經錢興華獸醫師初步檢查後，確認是長180公分、寬51公分的小抹香鯨，量測呼吸心跳穩定。中午11時許，海洋生物鯨豚研究中心志工趕抵現場，與海巡人員合力將受傷鯨豚搬上救護運輸車，帶回中心觀察後續健康狀況，待完全康復後再行評估野放。

海巡表示，民眾如在海邊有發現鯨豚或海龜等保育動物擱淺，可透過「118」服務專線通報海巡署，海巡署將立即派員協助處理，共同為海洋保育盡一份心力；另海巡署秉持「廉能是政府的核心價值」，若民眾發現貪瀆不法情事，請撥打廉政檢舉專線02-22399241。