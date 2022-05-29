國民黨突襲徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發地方反彈。但根據黨內最新民調顯示，張在桃園市長選戰三腳督格局下，不論目前民進黨內傳出的可能人選是誰，張都已些微幅度勝出。

而在該份民調中，當民進黨派出衛福部長陳時中，與張善政民調最接近，其次則為新竹市長林智堅。

該份民調顯示，當張善政對上陳時中、民眾黨立委賴香伶時，3人支持度分別為26.9％、24.5％、8.5％。當民進黨人選換為林智堅時，張、林、賴三人支持度分別為27.4％、24.2％、8.6％。

而當民進黨人選換成立委鄭運鵬時，張、鄭、賴三人支持度分別為27.2％、20％、8.2％。當民進黨人選換為內政部長徐國勇時，張、徐、賴三人支持度分別為28.4％、16.6％、8.2％。

不過值得注意的是，在這份民調中，不管對戰組合如何，未表態率均逾32％，後續各陣營都仍有努力空間。

國民黨務人士指出，根據該份民調顯示，張善政在中間選民支持度是所有可能參選人中表現最佳，在桃園市為黨主席朱立倫故鄉下，有不能輸的壓力，只要能有效整合，相對於可能對手，應有較大爭取勝選機會。

該份民調由藍營委託民調公司，於5月25至27日以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1074人，正負誤差2.99％。