媒體報導民進黨中央在蔡英文總統親自協調下，朝向由新竹市長林智堅轉戰桃園市方向布局，林智堅30日澄清表示，因為疫情關係，選對會近期都沒有召開，包括桃園市長與新竹市人選與選情都沒跟他討論過，現階段他最重要的工作就是防疫，至於人選最重要的是個人意願與選對會的決定。

針對外傳他與鄭文燦、鄭運鵬3人曾就桃園市長問題作過討論，對此，林智堅表示，過去他與鄭文燦與鄭運鵬見面大部分都是在民進黨中常會，但近期因疫情的關係，他已有好長一段時間沒有參加中常會的會議，因此沒有碰面。

對於最近有很多的報導，其實都不是事實，比如說新竹市的幕僚與桃園市的幕僚對於選舉議題有不同的看法，但其實新竹隊與桃園隊一直都有堅定的夥伴關係，不論是過去8年市政的交流，或者是近幾年在疫情上的協同作戰，我們都是緊密的合作，雙方幕僚都有很長的情誼，甚至都還有同學或同事的關係，有心人惡意的分化，大可不必。

林智堅強調，不論是桃園市還是新竹市長的人選，因為疫情的關係，民進黨的選對會已很長時間沒有召開，如果未來疫情趨緩，選對會若有跟他討論新竹市長的人選，他會就新竹市目前的狀況作說明。但選舉是這樣，一定要尊重當事人的意願，再者更要尊重選對會的決定。

至於外傳民進黨高層對於副市長沈慧虹接棒新竹市長沒有意見，林智堅則表示，沈慧虹是他在施政上很好的幫手，近幾年在市政工作上有很多的協助與推動，媒體報導之後，確實有不少市民關心與肯定，但最重要的還是個人的意願與選對會的決定。