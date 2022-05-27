誰接棒新竹市長？柯建銘：「選對會」會有明智的決定

外傳新竹市長林智堅將轉戰桃園，有意推出副手沈慧虹接棒參選新竹市長。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（27日）在立法院受訪表示，關於新竹市長選舉問題，民進黨採取徵召方式，未來會徵召誰，「選對會」會有明智的決定。

林智堅曾擔任柯建銘的助理長達9年，關於新竹市長選舉問題，柯建銘表示，自己身為民進黨立法院黨團總召，對所有法案非常清楚，也可以一一回答，選舉由「選對會」決定，選對會也沒有開會，無從了解。

至於傳出沈慧虹、鄭宏輝都是可能人選，柯建銘表示，民進黨將採取徵召方式，未來會徵召誰，「選對會」會有明智的決定，目前還沒有開會，不便發表意見。

林智堅日前接受電視節目專訪也強調，最在意的就是要找到好的人選、延續市政。過去大家努力了8年的時間，都會很在意政績能不能延續，所以沒有屬不屬意的問題，只有有沒有辦法找到好的人選，讓市政能夠接棒、繼續延續下去的問題；他也強調，近期未曾與蔡英文總統、市長鄭文燦討論年底選舉，此刻防疫優先。