國內新冠肺炎疫情持續嚴峻，反萊豬醫師蘇偉碩與高醫大博士王文心提出美國及南非的研究報告，均顯示出Omicron變種病毒對幼兒及青少年威脅極大，但政府竟在兒童及青少年疫苗覆蓋率不足的情況下，宣布與病毒共存，造成兒童重症甚至死亡，蘇偉碩狠批，政府為了選舉草菅人命。

王文心指出，世界各國在年初早已針對Omicron病毒發許多疫情分析報告，多份研究顯示Omicron對嬰幼兒與青少年有極大威脅。根據今年1月南非政府發布的《特殊公衛監控報告》中特別指出，相較於成年人0到4歲與5到17歲的族群，因Omicron的住院率分別提高了48.9％及25.4％，更在結論提醒，年輕人比成年人更易受到Omicron的侵襲。

另外，美國CDC在2月發布的《發病率和死亡率周報》也指出，0到4歲的幼兒急診率與住院率因Omicron病毒有再度升高的趨勢，且美國CDC在3月18日曾指出0到4歲嬰幼兒的因Omicron病毒住院率約為Delta病毒流行期間峰值的5倍，而且6個月以下的嬰兒住院率最高。

蘇偉碩怒批，政府明知Omicron病毒已經在歐美造成大量兒童住院，卻在兒童疫苗覆蓋率不足甚至5歲以下兒童沒有疫苗可打之祭，執意逐步開放相關防疫管制，這根本是選局考量，政府打的算盤就是於4月開放，讓疫情於2個月內達到高峰，再花2個月約7月底降到低谷，就可於8月清理戰場、9月解封、10月大內宣、11月修憲公投、選舉。

蘇偉碩呼籲，每個生命都相當寶貴，全台已有10位嬰兒因染疫死亡，雖然高雄目前沒有嬰幼兒死亡個案，但也有66人死於疫情，呼籲中央及地方政府應該全力壓平染疫曲線，也反對開放邊境，另外，政府應連同嬰幼兒同住家人每周發3劑快篩，才能讓人民度過這次的疫情難關。