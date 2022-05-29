女星賈永婕去年主動號召企業、演藝圈好友捐贈醫療物資、愛心餐，讓她擁「防疫女神」的美名，隨著近期本土疫情爆發，賈永婕今（29日）凌晨表示，她接下來要募集物資會以嬰幼兒HFNC呼吸器、嬰幼兒呼吸器管線、嬰幼兒影像插管神器為主，賈永婕人美心美的舉動，吸引網留言：「衛福部長換人了，還是妳比較適合」，對此，賈永婕則謙虛說：「相信我，我真的沒有這個能力」。

賈永婕今凌晨則在臉書宣布：「接下來協會主要的募集，會以我最了解、也是現在最需要的醫療器材為主：嬰幼兒HFNC呼吸器、嬰幼兒呼吸器管線、嬰幼兒影像插管神器」，賈永婕表示，下星期開始她要往偏鄉地區移動，賈永婕也不忘呼籲：「有需要的單位也可以跟我聯繫，我現在有更多的子彈更多的力量，可以做更多的支援！」希望共同抗疫、支援醫護。

賈永婕暖舉獲得網友一片狂讚，還有網友留言：「衛福部長換人了，還是妳比較適合」，對此，賈永婕謙虛回應：「相信我，我真的沒有這個能力」，也有粉絲直呼：「妳會活到120歲」，賈永婕則幽默說：「嚇死人啦，我才不要」，多數網友則紛紛誇賈永婕人美心美，感謝她的善舉。

其實，賈永婕近期積極到各醫院送醫療物資，就有人問賈永婕「不怕跑高風險的地區？」她則直言「我不怕」，賈永婕發文說，她經評估後認為自己比較有「本錢」，除了打滿三劑疫苗外，沒有慢性病、免疫系統健全、還有年輕，因此，賈永婕也正能量呼籲：「所以就讓我們一起守護高風險的長者以及孩童」。