大陸女星Angelababy（Baby、楊穎）與黃曉明在今年1月證實離婚，6年婚姻正式走向終點，恢復單身的Baby雖然積極拚事業，不過她也沒忘記陪伴5歲兒子，Baby更揮別日前被拍到帶兒子「小海綿」出遊幾乎都在滑手機被罵爆，Baby近日則被直擊，牽著小海綿到遊樂園玩，她全程盯著兒子、母愛爆棚。

Baby日前被直擊，帶著5歲小海綿到浙江一處牧場樂園，當時她身穿格子襯衫配黑色長褲、腳踩球鞋，穿搭相當休閒、輕鬆，且Baby全程牽著兒子，小海綿的身高也抽高長到媽媽的腰，就算小海綿時而興奮奔跑，Baby的眼神也都跟著兒子，Baby還不時彎腰和兒子溝通，母子互動相當有愛。

Angelababy帶兒出遊全被拍。（圖／取材自圈內星扒婆微博）

其實，Baby前一天才在這個牧場錄節目，她隔天就帶兒子到樂園玩，野生Baby育兒影片和照片曝光後，也獲得網一片稱讚，不難看出她相當積極在陪伴兒子。

33歲的Angelababy恢復恢復單身後，她積極拚事業，不過卻傳出受到不少挫折，她陸續傳出被換角、丟代言，Baby甚至在日前一口氣註銷名下4間工作室，也引發外界諸多揣測，不過Baby懶理外界紛擾，她仍積極在綜藝、戲劇領域發展，並努力當好母親，不論是工作或私生活領域都相當不容易。