吳昌騰分享了確診兒童出現的狗吠、哮吼聲。(圖／衛福部YouTube)

Omicron對兒童健康造成極大衝擊，目前國內已累計20例兒童重症案例，10人死亡，根據案例，兒童重症發病前，會出現如狗吠、哮吼聲，但究竟是什麼樣的聲音，林口長庚兒科急診醫師吳昌騰就分享影片，揭發實際聲音。

衛福部疾管署今天(28日)召開兒童新冠病毒感染會議，以衛福部次長石崇良為首，邀請多位專家與會，會議中吳昌騰也分享自己在疫情中看到的兒科急診情況，兒童染疫時常出現哮吼。吳昌騰表示，所謂哮吼就是喉嚨、氣管和支氣管腫脹所引起的上呼吸道阻塞，導致吸氣性喘鳴、吠叫，症狀有聲音沙啞、咳嗽像狗吠、呼吸時像脖子被掐住拼命吸氣的聲音，嚴重時恐出現胸骨、肋間凹陷，嘴唇發紫，總體佔了兒童住院比例7%。

吳昌騰也分享了三個兒童哮吼案例，第一個孩子呼吸頗為困難，不斷哭著叫媽媽，且過程中不斷喘鳴，發出如同狗兒低鳴「嗚嗚嗚」的聲音；第二個女童則是聲音沙啞；第三個女童則是喊叫過程中，如同喘不過氣般出現了沙啞的呼吸聲。

吳昌騰也列舉一個9個月大男童病例，這名男童沒有慢性病，媽媽在本月15日確診，男童在同一天出現發燒、咳嗽情形，隔天PCR後陽性確診，當天晚上開始呼吸急促，到了17日凌晨發高燒、喘氣，並出現哮吼症狀，送院時出現胸骨凹陷、嘴唇發紫。吳昌騰表示，觀察下來，年紀越小，症狀有越重的情形，也幾乎可確定，Omicron會導致幼兒嚴重哮吼。

吳昌騰表示，美國波士頓兒童醫院針對2020年3月到2022年1月中，收集了75名哮吼的確診兒童病例，其中有80%(61例)發生在Omicron期間，大部分兒童都在2歲以下，70%為男生，其中9人呼吸困難，住院治療，不過最終沒有人需要呼吸器或死亡。