國內疫情嚴峻，兒童重症、死亡人數不斷攀升，也讓家長相當憂心，各地接種站更出現搶打兒童疫苗人潮。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，帶孩子接種疫苗，千萬不可先讓孩子吃止痛藥，若孩子正在發燒，也應等病情穩定後再接種，另外，根據疾病管制署（CDC）指引，孩子確診康復後滿3個月才可接種疫苗，兩劑接種間隔以12周為原則。

黃軒在個人臉書粉專發文指出，兒童染疫併發重症腦炎等新聞頻傳，是否該讓孩子接種疫苗，也成為家長相當憂心的問題，不過他認為，孩子若滿5歲以上應盡快接種疫苗，因感染新冠病毒仍會引發重症和死亡，而疫苗則是目前世界公認能有效降低重症及死亡率的最佳工具。

黃軒也整理常見的兒童接種疫苗疑慮，點出接種疫苗前的4大NG行為。他提醒，孩子接種疫苗前，千萬不能給孩子吃止痛藥。若孩子還在發燒，家長也不能因預約接種時間快到了，就匆匆讓孩子吃退燒藥就去赴約，應等病情穩定後再去接種疫苗。

黃軒接著說，孩子確診才康復，家長不可急著帶去接種疫苗，根據CDC指引，確診康復至少3個月後，才可再接種疫苗。另外，家長務必記住孩子接種的疫苗廠牌及接種日期，目前不論何廠牌的兒童疫苗，皆是以打滿兩劑基礎劑量為主，兩劑接種間隔時間以12周為原則。

黃軒建議，家長帶孩子接種疫苗前，可以先和孩子說明打疫苗能增強免疫力，以及打完後的注意事項，接種過程應先告知醫師孩子的過敏病史和藥物，並和醫護人員確認，接種疫苗的廠牌、劑量、部位和時間。