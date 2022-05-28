中央流行疫情指揮中心昨宣布，下周開始6歲以下的幼童，每人可以免費領取5劑家用快篩，領取時間至6月30日為止。《中時新聞網》整理出免費快篩要去哪裡領取？領取時要攜帶什麼東西與快篩試劑使用的年齡限制等，常見的6個問題供民眾參考。

一、哪些人能領免費兒童快篩？

2016年1月1日（含）以後出生的0至6歲兒童皆可免費領取，每人5劑。

二、何時可以領免費兒童快篩？

6月1至30日止，按照身分證字號的尾數分流，單號者在周一、周三與周五可領；雙數則是在周二、周四與周六；週日則開放所有人領取。

下周起開放6歲以下幼童領免費快篩。（圖／指揮中心提供）

三、去哪裡可以領取免費快篩？

攜帶符合資格的幼兒健保卡，去全國售家用快篩實名制的健保特約藥局或衛生所皆可領取。

四、小孩還沒有健保卡怎麼辦？

還沒有健保卡的新生兒，可以等到拿到健保卡再領取。

五、買過第一輪實名制也能買？

曾買過第一輪實名制快篩的家長，仍然可以再免費領取一次快篩試劑。

六、領到的快篩有年齡限制嗎？

指揮中心提供的快篩試劑可以用在2歲以上的孩子，幫2歲以下幼童領免費快篩，可以供家長使用，請不要用在2歲以下的孩子身上。