雲林縣重症男童尚未脫險，縣內BNT兒童疫苗已上千人接種。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣重症男童尚未脫險，縣內BNT兒童疫苗已上千人接種。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府23日公布1名6歲男童重症，至今仍未脫險，引發民眾對孩子疫苗接種的重視，縣府28日表示已於25日啟動醫療院所BNT兒童疫苗施打，至27日已有1718人施打，莫德納兒童疫苗則有1萬299人施打，總施打率逾3成，希望在暑假前施打率能衝至5成以上，提升校園群體免疫力。

雲林縣28日新增本土確診案1368例，以及3名死亡確診個案，為2名男性及1名女性，年齡介於60至80多歲間，患有高血壓、糖尿病等慢性病，其中1人未接種疫苗，另2人已接種完整3劑疫苗，死亡日期介於5月18至5月24日。

縣衛生局局長曾春美表示，23日公布縣內1名6歲男童重症，出現持續性癲癇狀態、休克，引發猛暴性腦水腫，目前狀況尚未穩定，由台大雲林分院醫療團隊努力照護中。

雲林縣自5月2日統計至5月27日止，5至11歲莫德納兒童疫苗累計已完成1萬299人接種，包括醫療院所接種6629人、校園接種3670人，目前無接種疫苗後不良反應通報。BNT兒童疫苗自5月25日統計至5月27日止，已完成1718人接種，全為醫療院所接種，同樣無接種後不良反應通報。

曾春美指出，縣內部分醫療院所假日有提供BNT與莫德納兒童疫苗施打服務，呼籲家長不論何種疫苗，都有一定的防疫力，只要有疫苗就盡快帶孩子去施打，才能藉由提升兒童接種率強化校園群體免疫力。

曾春美提醒，縣衛生局網站設有疫苗地圖，民眾先點選鄉鎮市，再選擇「我想打成人或5至17歲Modema」、「5至11歲兒童劑型BNT」即有各醫院診所看診表可供參考。本月31日將至校園進行BNT兒童疫苗統一施打。