65歲以上長者及55歲以上原住民至彰化縣各新冠疫苗合約醫療院所接種，不分劑次，都可免費獲得2劑快篩試劑。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣高中以下學校暫停實體課程，實施一周以來，學生確診數從150多例下降至20多例，因此再多延後一周。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

滿5歲但是未滿6歲的小朋友只能施打BNT疫苗，預定於6月1日、2日設置幼童快打站，請於5月30日上午8時至5月31日下午5時，上彰化縣衛生局網頁預約。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心28日公布，國內今新增8萬835例本土個案，彰化縣新增3591例， 彰化縣長王惠美表示，將免費提供0至6歲幼兒，5劑家用抗原快篩試劑，領取日期自6月1日到6月30日，每人5劑，領取地點在全國近5000家健保特約藥局及衛生所。

王惠美指出，彰化縣高中以下學校暫停實體課程延長到6月5日，實施一周以來，學生確診數從150多例下降至20多例，因此再多延後一周，有照顧需求的學生仍可以到校，並對弱勢學生發放幸福餐券，也請家長及學生配合疫苗施打作業返校，後續會再視疫情發展，做滾動式修正。

疫情還沒降溫，許多家長最擔心幼兒感染，王惠美表示，5-11歲校園BNT疫苗接種時間已陸續進校園接種6月8日會施打完畢。滿5歲但是未滿6歲的小朋友只能施打BNT疫苗，預定於6月1日、2日設置幼童快打站，請於5月30日上午8時至5月31日下午5時，上彰化縣衛生局網頁預約。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，兒童發現快篩陽性時，怎麼辦？ 基層兒科防疫門診36家 70位基層兒科醫師，可提供照護，減少至醫院等待之不便，門診名單公布於衛生局網頁。

葉彥伯再次強調打疫苗很重要，針對65歲以上長者及55歲以上原住民至彰化縣各新冠疫苗合約醫療院所接種，不分劑次，都可免費獲得2劑快篩試劑。呼籲長輩，有呼吸道症狀時，要將快篩試劑適時拿出來使用。