蘇揆開放6歲以下幼童家長可領取5劑免費快篩，國民黨副秘書長李彥秀認為，民進黨政府為德不卒，防疫物資，不該是斤斤計較的施捨，因此她主張，應立刻普發11歲以下兒童免費快篩劑，並且將5劑規劃增加為10劑，減輕家長領取的次數與負擔。

李彥秀指出，因為政府掉以輕心，疏於超前部署兒童疫苗， 5至11歲兒童BNT疫苗遲至5月25日才陸續開打，更不用說5歲以下幼兒，目前仍處於「無疫苗可打」的窘境，莊人祥評估，最快也要七月以後才有機會開放接種。

李彥秀直言，新冠病毒不等人，兒童染疫引發腦炎致死情況持續增加，國內至今已有16例兒童重症個案，其中7例腦炎，兒童嚴重腦炎發生率達萬分之一，

鑑於民怨沸騰，蘇揆今天上午宣布「0至6歲孩童可領5劑免費的快篩試劑，民眾只要持孩童的健保卡至藥局就能領取。」

李彥秀質疑，為什麼新冠兒童腦炎大敵當前，政府好像施捨一樣「要一塊給三毛」？她嚴正呼籲蘇揆，政府應立刻普發11歲以下兒童免費快篩劑，並且將五劑規劃增加為10劑，減輕家長領取的次數與負擔，