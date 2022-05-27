香港政府將繼續透過不同長者服務單位，向60歲以上長者，免費提供快速抗原測試套裝，直至下月底，預料會派發約600萬份，鼓勵長者多做快篩，監察身體狀況。
香港食物及衛生局發言人表示，60歲或以上長者，可以前往各間地區康健中心、地區康健站、衛生署轄下長者健康中心，以及社署長者鄰舍或活動中心等，出示身分證等，每人可免費索取最多5份快篩套裝，不能代他人領取，亦不應在同一日內重複索取。
香港政府將繼續透過不同長者服務單位，向60歲以上長者，免費提供快速抗原測試套裝，直至下月底，預料會派發約600萬份，鼓勵長者多做快篩，監察身體狀況。
香港食物及衛生局發言人表示，60歲或以上長者，可以前往各間地區康健中心、地區康健站、衛生署轄下長者健康中心，以及社署長者鄰舍或活動中心等，出示身分證等，每人可免費索取最多5份快篩套裝，不能代他人領取，亦不應在同一日內重複索取。
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