威廉、風田與朵拉主持的TVBS《食尚玩家熱血48小時》，無厘頭又活潑自然的主持風格深受觀眾喜愛，但朵拉近日因確診缺席外景，讓風田哀嚎她不在好沒安全感，自己必須得惡補口感詞彙；如今朵拉也康復歸隊，原以為大家會給她深情擁抱，殊不知卻一副看到好兄弟的樣子，對她說「讚喔滿血回歸」後就上車睡覺了。

《食尚》錄影前全體人員都需要快篩，朵拉表示因為出外景的關係，兩、三天就會快篩一次，日前突然有咳嗽症狀，便緊張地一直快篩，沒想到在外景出發前一晚快篩陽性，坦言：「當下腦袋一片空白，馬上打給經紀人並告知外景組，然後去PCR，連媽媽都一起確診。」

而不幸中的大幸是朵拉與媽媽除了輕咳及有點喘以外，都沒有其他症狀，大概居家隔離的第3天就完全不會咳嗽，她也慶幸外景前一晚有再快篩，才能及時發現沒有影響到整個團隊。

朵拉得知確診後也有打給風田告知，風田憶起當下情況搞笑說：「朵拉語氣很沉重，我還以為她要告白，好緊張！」出外景時風田有感而發：「沒有朵拉好沒安全感，放鬆了1年多，現在要多講口感，突然覺得很有壓力。」一旁的威廉笑風田難得認真做功課，還去網路上惡補口感，聽聞此事的朵拉也安慰風田：「你的特色就是很走心的吃、吃得很香，不用太緊繃，好好負責效果就好。」

如今朵拉也康復歸隊，她在居家隔離第7天快篩轉陰，她興奮說：「我想瘋狂工作！把休息的工作都補回來。」《食尚玩家》電視版每周一至周五晚10點在TVBS 42歡樂台、MOD TVBS精采台播出。