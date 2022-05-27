雲林縣府繼日前率其他縣市政府之先採購唾液型快篩劑供公私立幼兒園備用，縣長張麗善27日再宣布採購3萬6000劑唾液快篩，將發給公私立幼兒每人2劑，5月30日開始發放；國小一到六年級生每人也發2劑鼻腔快篩。

張麗善表示，縣府除提供公私立幼兒園、20鄉鎮市的防疫中心學校唾液型快篩劑備用，家長的心聲她也聽到了，縣府再採購3萬6000劑，發給公私立幼兒園的小朋友每人2劑備用。

另外，國小一年級到六年級每人發給2劑台塑集團致贈的鼻腔式快篩劑。

雲林縣今（27日）新增 1541 例本土個案，個案數再創新高，快篩陽性即確診約占 9 成，另外籍移工有 127例。各鄉鎮市人數分別為斗六318例、虎尾208例、斗南127例、西螺102，北港93例、土庫80例、麥寮78例、古坑71例、莿桐62例、崙背55例、口湖51例、林內50例、二崙44例、元長42例、台西 36例、水林35例、大埤31例、四湖23例、東勢 21例、褒忠14例個案。

另外新增2例死亡案例，累計死亡15人，新增的2例是2名女性長者，年齡介於70、80多歲，有高血壓、糖尿病史，其中1名接種3劑疫苗，另1位接種2劑疫苗，死亡日期為22日至23日間。